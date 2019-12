Lombardia | Consulta sul piano moschee | “La Regione ha limitato irragionevolmente la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Due disposizioni dellapresenti neldella giunta di centrodestra sono state annullate dopo la bocciatura della Corte costituzionale. “E’ stata limitatala libertà di culto”, si legge nella sentenza n.254 depositata il 5 dicembre e la cui relatrice è Daria de Petris. Secondo la Corte, la libertà religiosa garantita dall’articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Pertanto, quando disciplina l’uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e non può comunque ostacolare l’insediamento di attrezzature religiose. La questione davanti allaera stata sollevata dal Tar che conseguentemente, ha annullato le due disposizioni in materia di localizzazione ...

