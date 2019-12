«Lo stupratore sei tu» | dal Cile all’Europa | ecco il flash mob femminista che sta facendo

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) «Losei tu, la colpa non era mia, né di dove mi trovavo, né di com’ero vestita. Losei tu». Con i corpi che si muovono in modo coordinato nonostante gli occhi bendati, centinaia di donne stanno intonando questa strofa nelle piazze di tutto il mondo. «Il patriarcato è un giudice che ci giudica per essere nate. E il nostro castigo è questa violenza», cantano. Ilmob è partito dal, per protestare contro lo «Stupro di Stato». Le denunce di violenza sessuale nel contesto delle manifestazioni antigovernative sono già state 88, perlopiù a carico delle forze dell’ordine. La canzone-performance del gruppoLas Tesis, «Un violador en tu camino» (“Unosul tuo cammino“) è stata cantata per la prima volta a Valparaiso, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre. ...

ForumUno : RT @PasionariaIT: Il potentissimo flashmob contro il #patriarcato del collettivo #LasTesis del #Chile per la #giornatacontrolaviolenzasulle… - maximone816 : RT @PasionariaIT: Il potentissimo flashmob contro il #patriarcato del collettivo #LasTesis del #Chile per la #giornatacontrolaviolenzasulle… - VLocorto : RT @PasionariaIT: Il potentissimo flashmob contro il #patriarcato del collettivo #LasTesis del #Chile per la #giornatacontrolaviolenzasulle… -