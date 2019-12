Lizzo senza veli | ricrea la scena di Titanic

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Voglio che tu mi ritragga come una delle tue ragazze francesi”. Questa è una delle più iconiche frasi del popolare film, dove Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) chiedeva al suo amato Jack Dawson (Leonardo Di Caprio) di ritrarla come mamma l’aveva fatta. La protagonista indossava solo il “Cuore dell’Oceano”, il preziosissimo gioiello che il suo fidanzato Cal Hockley le aveva comprato come dono di fidanzamento. Orbene, taleè statata niente meno che dalla cantantesu Instagram, a oltre 20 anni di distanza dall’uscita della nota pellicola cinematografica firmata da James Cameron. “Non mi piace quando la gente pensa che sia difficile considerarmi bella. Non mi piace quando le persone restano scioccate dal fatto che io mi piaccia”. Così ha risposto l’artista nel corso di un’intervista, parlando ovviamente del suo aspetto ...

