LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa | Eurolega basket in DIRETTA | orario e come vederla in tv

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Questa sera, alle ore 20.45, al “Mediolanum Forum” di Assago l’scenderà in campo per la dodicesima giornata di2019-2020: l’avversario di turno è ladi Belgrado. Sarà una partita fondamentale per i ragazzi di Ettore Messina, i quali sono chiamati a riscattare le ultime due sconfitte (contro Anadolu Efes Istanbul e Olympiakos) che li hanno fatti scivolare dal primo al quarto posto della graduatoria. L’proverà a far valere il “fattore Forum”, dal momento che tra le mura amiche i meneghini sono stati quasi impeccabili in quest’inizio di avventura europea, portando a casa il match in cinque occasioni su sei. La, guidata dal nuovo allenatore Dragan Sakota, ha totalizzato finora 4 vittorie e 7 sconfitte, ma nelle ultime due giornate ha ottenuto successi pesanti contro Zalgiris Kaunas e ...

ftg_soccer : GOAL! Olimpia in Paraguay Division 1 Sportivo San Lorenzo 1-4 Olimpia More live scores: - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 89-78 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: i meneghini fanno il solco nel terzo q… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 16-12 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: ritmi alti in avvio - #Olimpia… -