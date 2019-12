LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | terza sconfitta

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita 22.40 La nostratermina dunque qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi invitiamo a rimanere su OA Sport per restare costantemente aggiornati sul fantastico mondo dello sport. 22.38 L’MVP del match è Lorenzo Brown, che dà seguito al proprio momento magico con un’altra prestazione superba: 21 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Tra i serbi molto bene anche Billy Baron, autore di 17 punti e mortifero dall’arco. Nell’il top scorer è Sergio Rodriguez con 14 punti. 22.36 Matura così laconsecutiva per l’, che ha sofferto tanto contro la difesa aggressiva della, pagando anche la pessima serata nel tiro da tre punti (7/30 finale). FINISCE QUI:67-77 67-77 Punto ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket Eurolega 2019 in DIRETTA: meneghini in difficoltà serbi avanti per 50-57 a… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket Eurolega 2019 in DIRETTA: serbi avanti per 6-9 a metà primo quarto -… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket Eurolega 2019 in DIRETTA: partita molto equilibrata al Forum i meneghini av… -