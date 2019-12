LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | si continua ad andare

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita Brutto attacco di, con Moraschini che tenta la tripla a fil di sirena ma non arriva neanche al ferro. 45-50 2/2 ai liberi per Ojo. 45-48 Bomba di Billy Baron, che dall’arco sta facendo parecchio male ai milanesi. Rodriguez stoppato da Lorenzo Brown nel tentativo di tripla. Attacchi in evidente difficoltà in quest’inizio di secondo tempo. Difesa forte die infrazione di 24 secondi per la. 45-45 Lorenzo Brown penetra e appoggia a tabellone altri due punti. 45-43 Sergiooo Rodrigueez! Buona circolazione di palla per, la bomba del Chacho va a bersaglio. 41-43 2/2 dalla lunetta per Lorenzo Brown, primo giocatore ad arrivare in doppia cifra nel match. 42-41 Risponde prontamente Luis Scola, che trova la retina da distanza ravvicinata. 40-41 ...

