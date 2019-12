LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | serbi avanti per 6-9 a

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita 13-14 2/2 ai liberi per Della Valle. Altro viaggio in lunetta per i milanesi. Stavolta è Della Valle a trovare il fallo sul tentativo di tiro. 11-14 L’si addormenta e non coglie il rimbalzo difensivo sulla tripla sbagliata da Barron: il risultato sono due punti comodi comodi per Davidovac. 11-12 1/2 ai liberi per Tarczewski. 10-12 Faye, pescato da Brown, trova il canestro da tre punti. Ottimo inizio in cabina di regia per Lorenzo Brown. 10-9 Affondo di Mack che trova l’appoggio vincente a tabellone. 8-9 2/2 dalla lunetta per Aaron White. 6-9 Ancora Brown con il palleggio, arresto e tiro. Primo timeout della gara chiamato da Ettore Messina. 6-7 Risponde Lorenzo Brown con il piazzato dalla media distanza. 6-5 Ancora Sergio Rodriguez a segno con un layup dopo un ...

