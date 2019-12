LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | primo tempo molto

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita 21.39 La squadra di Ettore Messina ha avuti finora non pochi problemi nel tiro da tre punti, fondamentale in cui è ilteam dell’: soltanto 3/16 nel. La, al contrario, ha trovato buonee risposte nel tiro dalla lunga distanza (6/13). 21.36avanti di un solo punto all’intervallo. Finora il top scorer per la formazione di casa è Riccardo Moraschini, autore di 7 punti, mentre dall’altra parte continua il momento magico di Lorenzo Brown, migliore in campo del(9 punti e 3 assist). FINE40-39 40-39 Fantastica penetrazione di Lorenzo Brown, che batte Mack dal palleggio e trova un comodo layup per il -1. Prova ad accelerare Lorenzo Brown, ma subisce il ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket Eurolega 2019 in DIRETTA: appena iniziato il match al “Mediolanum Forum” -… - Pianeta_Basket : LIVE EL - Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado, la diretta testuale - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa Eurolega basket in DIRETTA: orario e come vederla in tv e streaming - #Olimpia… -