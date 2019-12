LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | partita molto

LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : serbi avanti per 6-9 a metà primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 13-14 2/2 ai liberi per Della Valle. Altro viaggio in lunetta per i milanesi. Stavolta è Della Valle a trovare il fallo sul tentativo di tiro. 11-14 L’Olimpia si addormenta e non coglie il rimbalzo difensivo sulla tripla sbagliata da Barron: il risultato sono due punti comodi comodi per Davidovac. 11-12 1/2 ai liberi per ...

LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : appena iniziato il match al "Mediolanum Forum" : 4-3 Milano ritrova il vantaggio con il jumpshot di Rodriguez. 2-3 Tripla di Billy Baron. 2-0 Lavora benissimo Sergio Rodriguez, che offre un assist al bacio per Scola, che deve solo trovare la retina. INIZIO match 20.44 Squadre al centro del campo, suona l'inno dell'Eurolega. Tutto pronto per l'inizio del match.

Fukushima - Greenpeace : “Alti LIVElli di radioattività in sito che ospiterà le Olimpiadi 2020. Governo avvii subito decontaminazione” : Picchi di radioattività nel complesso che ospiterà la partenza della staffetta con la torcia olimpica dei Giochi di Tokyo 2020. Dati resi noti da Greenpeace che il 26 ottobre scorso ha svolto delle misurazioni con i propri consulenti, preoccupati per la radioattività del sito J-Village, nella prefettura di Fukushima, dove nel 2011 si verificò l’incidente alla centrale nucleare in seguito allo tsunami che ha colpito il Giappone. I livelli ...

Fukushima - rilevati picchi radioattivi oltre il LIVEllo di sicurezza sul sito delle Olimpiadi 2020 : Lavinia Greci I dati allarmanti sul J-Village, a 19 chilometri dall'impianto coinvolto dai danni dello tsunami, sono stati diffusi da Greenpeace. Il luogo sarà il punto di partenza della staffetta della torcia olimpica. Ma le autorità locali rassicurano L'allarme è grave, perché riguarda picchi di radiazioni nucleari che sarebbero stati rilevati al J-Village, punto di partenza della staffetta della torcia olimpica delle Olimpiadi del ...

LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : i meneghini vogliono tornare alla vittoria in Europa : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di AX Armani Exchange Milano-Stella Rossa, sfida valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. L'Olimpia vuole tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive con Anadolu Efes ed Olympiacos. In particolare con i greci, Milano ha giocato la partita più brutta della sua

LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa - Eurolega basket in DIRETTA : orario e come vederla in tv e streaming : Questa sera, alle ore 20.45, al "Mediolanum Forum" di Assago l'Olimpia Milano scenderà in campo per la dodicesima giornata di Eurolega 2019-2020: l'avversario di turno è la Stella Rossa di Belgrado. Sarà una partita fondamentale per i ragazzi di Ettore Messina, i quali sono chiamati a riscattare le ultime due sconfitte (contro Anadolu Efes Istanbul e Olympiakos) che li hanno fatti scivolare dal primo al quarto posto della ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 89-78 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i meneghini fanno il solco nel terzo quarto e battono la Grissin Bon : 89-78 FINISCE QUI DOPO LA TRIPLA DI NEDOVIC!! Milano ha la meglio contro una Reggio Emilia mai doma e capace di tornare in partita dal meno 13 senza però riuscire a trovare la zampata finale. Grande partita di Micov con 14 punti e 8 assist, 9 e 10 rimbalzi per Brooks, 14 di Scola e doppia doppia da 11+12 di ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 51-51 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : break ospite a inizio terzo quarto : 53-54 Palleggio, arresto e tiro di Micov che sale a quota 12. 51-54 Splendida costruzione di Johnson-Odom che trova Upshaw per la tripla angolare. 51-51 Tripla di Roll e timeout Reggio Emilia. 48-51 Si sblocca Johnson-Odom dalla lunga. 48-48 Micov a segno con la tripla dalla punta. Parità. 45-48 3/3 e più 3 per la squadra ospite. Fallo di Rodriguez sul tiro da 3 punti di Poeta. 45-45 Altro 1/2 per il ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 24-23 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : regna l'equilibrio dopo una prima frazione dai ritmi alti : Inizia il secondo quarto. Non va la preghiera da metà campo di Micov e il primo quarto termina qui. 24-23 Percorso netto. Si butta dentro Poeta e subisce il fallo di Biligha, altri 2 liberi per il play reggiano. 24-21 Micov alza la parabola in penetrazione allo scadere del possesso. 22-21 Lay up mancino di pregevole fattura di Upshaw. 22-19 Bel movimento in post di Brooks che si appoggia al tabellone con ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 16-12 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : ritmi alti in avvio : 16-12 Mekel a segno da 2 punti. 16-10 Blocco granitico di Biligha e facile canestro dal tiro libero per Rodriguez. 14-10 Tripla a bersaglio dell'ex Fontecchio. 14-7 Rodriguez risponde subito mettendosi in proprio col canestro in penetrazione contro Mekel. 12-7 Splendida alzata di Mekel per l'affondata di Owens. Timeout chiamato da coach Buscaglia dopo poco più di 3 minuti, ritmi altissimi in ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : inizia il match al Mediolanum Forum : PALLA A DUE AL Forum! 18:28 I QUINTETTI: MILANO: Rodriguez-Moraschini-Roll-Scola-Biligha; REGGIO Emilia: Mekel-Johnson Odom-Fontecchio-Upshaw-Owens. 18:25 Pochi minuti ancora alla palla a due. 18:22 La squadra di casa è tornata solamente ieri mattina in Italia dalla trasferta di Eurolega e scende oggi in campo senza aver svolto alcun allenamento dopo la sfida con l'Olympiakos. 18:19 Gli arbitri ...

LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : meneghini costretti a vincere per risalire la classifica : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Reggio Emilia, valido per l'undicesima giornata di Legabasket. Al Mediolanum Forum di Assago l'Olimpia, attualmente quarta forza del campionato, affronta la Reggiana, per cercare di recuperare posizioni in classifica. Dopo la bella vittoria interna di settimana scorsa sulla Dinamo Sassari, con un Nedovic decisivo ...