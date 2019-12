LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | meneghini in

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita 51-57 1/2 per Della Valle. Amedeo Della Valle tenta la penetrazione e subisce il fallo: andrà in lunetta per due tiri liberi. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO:50-57 50-57 Risponde prontamente Roll, che trova il canestro dall’arco. 47-57 Non sbaglia invece Mouhammad Faye, che realizza il tiro del +10. Mack si ritaglia un po’ di spazio ma sbaglia la tripla. 47-54 Ancora Lorenzo Brown! Un’autentica spina nel fianco per l’, che affonda nuovamente con il layup. 47-52 BROOKS! Sulla tripla sbagliata da Della Valle, il numero 32 divola e schiaccia con forza impressionante. 45-52 Contropiede vincente per la: Faye trova Davidovac che trova comodamente la retina. Parziale di 0-9 per la ...

zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket Eurolega 2019 in DIRETTA: si continua ad andare punto a punto 45-45 a metà… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket Eurolega 2019 in DIRETTA: serbi avanti per 6-9 a metà primo quarto -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket Eurolega 2019 in DIRETTA: appena iniziato il match al “Mediolanum Forum” -… -