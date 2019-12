LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | i meneghini vogliono

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita Buonasera, e benvenuti alladi AX Armani Exchange, sfida valevole per la dodicesima giornata di. L’vuole tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive con Anadolu Efes ed Olympiacos. In particolare con i greci,ha giocato la partita più brutta della sua stagione, perdendo nettamente ad Atene. Obiettivo, dunque, immediato riscatto per la squadra di Ettore Messina, che si trova comunque ancora in una posizione d’alta classifica. Purtroppo negli ultimi giorni è arrivata la notizia dell’infortunio di Vladimir Micov. Un’assenza pesantissima quella del serbo, che dovrebbe stare fermo per almeno due settimane.si prepara ad una sfida delicata contro unache ha da poco ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa Eurolega basket in DIRETTA: orario e come vederla in tv e streaming - #Olimpia… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa Eurolega basket in DIRETTA: orario e come vederla in tv e streaming - #Olimpia… - ftg_soccer : GOAL! Olimpia in Paraguay Division 1 Sportivo San Lorenzo 1-4 Olimpia More live scores: -