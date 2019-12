LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | finale punto a punto

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita 65-75 2/2 in lunetta per un molto positivo Derrick Brown. White prova il tiro da tre punti, non va. Fallo commesso ai danni di Derrick Brown. 65-73 Ancora Lorenzo Brown. Jumper vincente per il playmaker della, 21 punti per lui. Tiro sbagliato da Della Valle.vicina alla terza sconfitta consecutiva. 65-71 2/2 per Lorenzo Brown. Ingenuo fallo di Brooks sul tentativo di tiro di Lorenzo Brown. Regalati due liberi alla formazione di Belgrado. 65-69 2/2 per Rodriguez. Fallo subito da Sergio Rodriguez quando siamo a 2′ dalla fine del match. Andrà in lunetta per due tiri liberi. Palla persa da Michael Roll.fatica tantissimo contro la difesa aggressiva dei serbi. 63-69 Alley-oop sull’asse Lorenzo Brown-Gist. Gioca bene la. 63-67 Assist di ...

