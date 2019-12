LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | quinto e sesto Balo e Megli nei 200 sl | attesa per

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20: L’oro continentale nei 200 rana maschili va all’olandese Kamminga in 2’02″36 a precedere l’ottimo svededes Persson (2’02″80) e il tedesco Koch (2’02″87) 18.16: E’ il momento della finale dei 200 rana maschili, che non vedrà atleti azzurri al via: LANE NOC SURNAME AND NAME BORN Q. TIME 1 RUS DORINOV Mikhail 09 AUG 1995 2:05.08 2 EST ALLIKVEE Martin 21 MAR 1995 2:04.78 3 GER KOCH Marco 25 JAN 1990 2:03.55 4 NED KAMMINGA Arno 22 OCT 1995 2:02.41 5 SWE PEON Erik 12 JAN 1994 2:03.26 6 ISL MCKEE Anton Sveinn 18 DEC 1993 2:03.67 7 GBR MURDOCH Ross 14 JAN 1994 2:04.83 8 BLR SHYMANOVICH Ilya 02 AUG 1994 2:05.15 18.12: Vince il lituano Raspys questa finale dei 200 stile libero ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: 5 dicembre Megli e Ballo in finale nei 200. Paltrinieri in finale col miglior t… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: 5 dicembre Megli e Ballo in finale nei 200. Paltrinieri in finale col miglior t… - enricospada2 : #EuroSwim2019 #Glasgow2019 #nuoto #Swimming Tante frecce all'arco azzurro nella seconda giornata di gare a a Glasgo… -