LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Panziera solo sesta nei 100 dorso | tra poco la

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.08: E’ il momento della seconda semifinale con Lorenzo Mora in vasca, che si gioca l’ingresso all’atto conclusivo. 19.05: Ottima prova di Sabbioni secondo in 50″66 precedutodall’irlandese Ryan (50″48). A meno di clamorose sorprese l’accesso in finale è praticamente cosa fatta. 19.02: E’ il momento della prima semifinale dei 100, con Simone Sabbioni pronto a conquistare la finale. LANE NOC SURNAME AND NAME BORN Q. TIME 1 RUS SHABASOV Andrei 20 JUN 1994 51.21 2 GBR LITCHFIELD Joe 08 JUL 1998 51.05 3 ITA SABBIONI Simone 03 OCT 1996 50.95 4 IRL RYAN Shane 27 JAN 1994 50.45 5 CZE FRANTA Tomas 18 APR 1998 50.74 6 POL STOKOWSKI Kacper 06 JAN 1999 50.98 7 SUI BOLLIN Thierry Frederic 11 JAN ...

