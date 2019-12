LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Panziera sesta nei 100 dorso | tra poco la finale di

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.38: Vince il tedesco Kusch con il crono di 49″06 a precedere il russo Vekovishcev (49″53) e il polacco Cielsak (49″75). Sesto Rivolta (50″01) e ottavo Codia (50″63), crollato letteralmente negli ultimi 25 metri. 19.33: Ora è il momento delladei 100 farfalla uomini con Codia e Rivolta che cercheranno l’impresa della medaglia. Sarà decisamente complicato. LANE NOC SURNAME AND NAME BORN Q. TIME 1 ITA CODIA Piero 22 OCT 1989 50.31 2 TUR GUERES Uemitcan 24 JUN 1999 50.12 3 GER KUSCH Marius 05 MAY 1993 50.08 4 NOR ZENIMOTO HVAS Tomoe 01 JUN 2000 49.91 5 RUS VEKOVISHCHEV Mikhail 05 AUG 1998 49.92 6 POL CIESLAK Marcin 07 APR 1992 50.10 7 ITA RIVOLTA Matteo 16 NOV ...

