LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Federica Pellegrini in finale nei 100 sl! Attesa per

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40: Via alladei 400 misti maschili! 18.35: Ora è il momento delladei 400 misti con il nostro Tarocchi che spera di ben figurare, non avendo grosse chance per il podio: LANE NOC SURNAME AND NAME BORN Q. TIME 1 ITA TAROCCHI Lorenzo 05 JUL 1995 4:07.52 2 HUN GYURTA Gergely 12 SEP 1991 4:07.00 3 RUS BORODIN Ilia 14 FEB 2003 4:06.57 4 GBR LITCHFIELD Max 04 MAR 1995 4:02.34 5 NED KNIPPING Arjan 01 AUG 1994 4:05.76 6 HUN HOLLO Balazs 10 FEB 1999 4:06.95 7 RUS PASYNKOV Daniil 13 OCT 1994 4:07.26 8 FRA MARCHAND Leon 17 MAY 2002 4:07.55 18.32: In questo momento in corso la premiazione dei 200 stile libero, vinti dal lituano Rapsys a precedere il britannico Scott e e il russo Vekovishcev. 18.29:è terza in ...

