LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | doppietta ORO-BRONZO Quadarella-Caramignoli negli

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55: Ottima prova di Elena Di Liddo che abbassa sensibilmente il proprio personale (25″37) ed è sesta, nella gara dellafrancese Melanie Henique (24″56)-Beryl Gastaldello (24″78). La danese Beckmann è terza con il crono di 25″15. 19.54: Ora è il momento della finale dei 50 farfalla con Elena Di Liddo dentro questo atto conclusivo, grazie alla rinuncia di una delle sue avversarie, che avevano nuotato precedentemente. 19.51: OROOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!si aggiudica la prova con il crono di 8’10″30, precedendo l’ungherese Kesely (8’11″77) e una strepitosa(8’12″36). Una grandeORO-!! 19.49: Ai 600 metricon il crono di 6’06″14, mentrein lotta per la seconda piazza con Kesely ed Hassler! 19.47: Ai 400 ...

