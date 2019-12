LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | doppietta ORO-BRONZO Quadarella-Caramignoli negli

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE GARE DELLA SESSIONE POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE Accompagnati dall’Inno di Mameli vi salutiamo da Glasgow. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.17: In questo momento è in corso la premiazione degli 800 sl consul podio. 20.15: Italia che è, al momento, è seconda nel medagliere alle spalle della Russia con 2 ori, 1 argento e 5 bronzi. 20.13: Si conclude qui questa giornata deglidiin vasca corta che hanno riservato all’Italia l’oro e ildi Simonae di Martina Rita800 stile libero donne. 20.11: Si impone la Russia con il crono di 1’36″22 (nuovo record del mondo) a precedere l’Olanda (1’37″12) e la Danimarca (1’38″02). 20.05: Di seguito l’elenco delle compagini presenti: Finlandia, ...

infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: Panziera solo sesta nei 100 dorso, tra poco la finale di Quadarella - infoitsport : LIVE - Nuoto, Europei Glasgow 2019: DIRETTA batterie e finali giovedì 5 dicembre - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: 5 dicembre, Megli e Ballo in finale nei 200. Paltrinieri in finale col miglior… -