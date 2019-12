LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 5 dicembre | si parte con i duecentisti Attesa per

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.28: Sicon i 200 stile libero uomini. Entrano a bordo vasca i protagonisti della prima batteria. Nella quarta Zuin, nella quinta Ballo e Ciampi, nella sesta Megli 10.25: La mattinata si chiuderà con le semifinali della 4×50 mista mista: per l’Italia al via Scalia, Martinenghi, Ceccon, Cocconcelli e poi con le tre batterie dei 1500 stile con Paltrinieri, Detti e Acerenza, tutti nella penultima batteria 10.22: Tris italiano al via nei 100 dorso con Simone Sabbioni, Lorenzo Mora e Matteo Restivo al via, Ilaria Cusinato e Costanza Cocconcelli al via nei 100 misti donne, Lorenzo Tarocchi innza nei 400 misti 10.19: Non ci saranno azzurri nei 200 rana uomini, mentre al via dei 100 stile donne ci sarà soltanto Federica Pellegrini per l’Italia 10.16: Sicon il quartetto azzurro a caccia della finalenei 200 ...

enricospada2 : #EuroSwim2019 #Glasgow2019 #nuoto #Swimming Tante frecce all'arco azzurro nella seconda giornata di gare a a Glasgo… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: doppietta ORO-ARGENTO Pilato-Carraro nei 50 rana donne! Scozzoli e Cusinato di… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: doppietta ORO-ARGENTO Pilato-Carraro! Scozzoli, Detti, Cusinato e 4×50 sl di b… -