LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 5 dicembre | Megli e Ballo in finale nei 200

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52: Paltrinieri primo con 1’50″76 ai 200, secondo Detti, sesto Acerenza 12.51: Paltrinieri parte forte ed è in testa dopo i primi 100 12.48: L’irlandese Wiffen vince la prima batteria dei 1500 stile libero con il tempo di 15’04″47. Ora tocca a Paltrinieri, Detti e Acerenza a caccia di un crono da12.40: L’irlandese Wiffen è in testa a metà gara 12.33: Al via la prima batteria dei 1500 stile libero 12.31: Queste le nazionali qualificate per ladella 4×50 mista mista: Russia, Olanda, Bielorussia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Finlandia, Germania 12.28: Ancora una volta la spedizione azzurra cade sulla staffetta mista. Le cosiddette riserve non riescono ad essere all’altezza dei titolari ed è un peccato perdere occasioni in questo modo. L’Italia con Scalia, Scozzoli, Di ...

enricospada2 : #EuroSwim2019 #Glasgow2019 #nuoto #Swimming Tante frecce all'arco azzurro nella seconda giornata di gare a a Glasgo… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: doppietta ORO-ARGENTO Pilato-Carraro nei 50 rana donne! Scozzoli e Cusinato di… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: doppietta ORO-ARGENTO Pilato-Carraro! Scozzoli, Detti, Cusinato e 4×50 sl di b… -