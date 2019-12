LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 5 dicembre | Megli e Ballo in finale nei 200

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22: Due azzurri inanche in questa specialità. Questi i finalisti dei 1500 stile libero: Paltrinieri (Ita), Romanchuk (Ukr), Christiansen (Nor), Micka (Cze), Kalmar (Hun), Aubry (Fra), Acerenza (Ita), Schwarz (Ger) 13.21: Romanchuk vince la terza e ultima semicon un tempo peggiore di Paltrinieri: 14’21″58, secondo Christiansen in 14’24″79, terzo Micka in 14’32″21 13.20: Ai 1400 Romanchuk passa in 13’24″86, secondo Christiansen a 3″29 13.19: Ai 1200 Christiansen tocca in 11’28″88, Christiansen a 2″80, Micka a 6″50 13.17: Ai 1000 Romanchuk tiene il ritmo con 9ì32″97, Christiansen a 2″66, Micka a 4″61 13.15: Agli 800 Romanchuk sempre solo in 7’37″20, sale Christiansen al secondo posto (7’39″18), anche lui è una ...

