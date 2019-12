LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 5 dicembre | Megli e Ballo in finale nei 200 Attesa

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00: Il finlandese Kokko vince la prima batteria dei 200 rana dove non ci sono azzurri al via 10.57: Di Liddo e Bianchi qualificati per le semifinali dei 50 farfalla. Queste le qualificate: Henique, Beckmann, Gastaldello, Di Liddo, Shkurdai, Ottesen, Surkova, Ntountounaki, Bianchi, Laukkanen, Liljeqvist, Junevik, Scmidtke, Bordas, Svecena, Oezkan 10.54: Secondo posto e personale per Elena Di Liddo che, grazie ad una subacquea infinita se la gioca fino in fondo con Gastaldello, chiudendo in 25″60 contro il 25″60 contro il 25″57 della francese 10.53: Ilaria Bianchi chiude con un buon 26″03 e si qualifica per le semifinali lasciando in bilico Silvia Di Pietro per un centesimo. Vince la penultima batteria la francese Henique con 25″37 davanti alla danese Backmann 10.52: Terzo posto per Silvia Di Pietro che torna alle ...

