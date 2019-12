LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 5 dicembre | esordio per Paltrinieri ed Acerenza C’è

oasport

Buongiorno e bentrovati alla seconda giornata degli Europei in vasca corta. Nel Tollcross Swimming Center di Glasgow (Gran Bretagna), l'Italia è reduce da una prima giornata assai remunerativa dal punto di vista delle medaglie: 6 la quota raggiunta, con 1 oro, 1 argento e 4 bronzi. Le possibilità per rimpinguare il bottino ci sono tutte. Simona Quadarella tornerà sui blocchetti di partenza per regalarsi il primo successo in corta della sua carriera in una rassegna continentale. La romana, mai a proprio agio nella piscina da 25 metri, vuole però dimostrarsi all'altezza della situazione per centrare il primo gradino del podio negli 800 stile libero. Chance da top-3 che ci sono anche nei 100 dorso con ...

