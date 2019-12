LIVE Novara-VakifBank Istanbul | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | piemontesi

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella seconda partita dialperdi, le lombarde affronteranno la corazzata. Le Campionesse d’Europa in carica, dopo la vittoria in rimonta al tie-break contro le cinesi del Tianjin, andranno a caccia il secondo successo nella competizione iridata. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno mostrato grande carattere e un buon gioco sin qui. Per tenere testa alle turche, però, bisognerà non sbagliare l’approccio e non concedere nulla, vista la qualità delle avversarie. La squadra lombarda punterà tutto sulle proprie bocche di fuoco Cristina Chirichella, Elitsa Vasileva, Jovana Brakocevic e Megan Courtney. La ragazze di Giovanni Guidetti hanno vinto senza troppe difficoltà nel match d’esordio contro le brasiliane del Praiae. In casa ...

fenomenogabry : RT @LegaVolleyFem: ?????????????? #MondialeperClub: doppietta italiana nella 1^ giornata di gare. L' @ImocoVolley batte l' #Eczacibasi 3-1. Impres… - Leti_CC10_MB89 : RT @LegaVolleyFem: ?????????????? #MondialeperClub: doppietta italiana nella 1^ giornata di gare. L' @ImocoVolley batte l' #Eczacibasi 3-1. Impres… - SnezanaMedojev2 : RT @LegaVolleyFem: ?????????????? #MondialeperClub: doppietta italiana nella 1^ giornata di gare. L' @ImocoVolley batte l' #Eczacibasi 3-1. Impres… -