LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-2 | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Set gettato da. Le piemontesi hanno giocato la prima parte del parziale in maniera impeccabile, poi si è spenta la luce. Le turche hanno recuperato ben 10 punti, vincendo ai vantaggi. Le ragazze di Barbolini devono resettare immediatamente quanto accaduto e pensare al tie-break. 24-26 Muro di Karakurt! 24-25 Muro su Brakocevic! Set point per le turche. 24-24 Haak non sbaglia in diagonale. 24-23 Match-ball, sbaglia Rasic al servizio. 23-23 Karakurt trova le mani del muro, la palla termina out. 23-22 Brutto errore di Brakocevic in diagonale. 23-21 Sansonna difende in maniera incredibile, Rasic mura l’attacco di Courtney. 23-20 BRAVISSIMA COURTNEYYYYY!!! Mani fuori provvidenziale! Guidetti chiama timeout. 22-20 MUROOOOOOOOO VELJKOVICCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!! 21-20 Gabi ha gioco facile senza muro. 21-19 Haak pesta la linea al ...

