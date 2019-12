LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-2 | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-12 Regalo di Haak che sbaglia una diagonale non impossibile!!! Due match point. 13-12 Haak trova le mani del muro la palla finisce fuori. 13-11 Courtney tira forte sulla testa di Gunes, la palla schizza out. 12-11 Primo tempo di Gunes. 12-10 Murata Brakocevic la palla termina out di pochissimo. 11-10 Regalo di Chirichella al servizio! 11-9 HANCOCKKK!!!! Le turche appoggiano ma la palleggiatrice di prima intenzione non sbaglia. 10-9 Che confusione! Entrambe le squadre sbagliano in attacco con le difese che tirano su ogni pallone, alla fine Karakurt la mette giù in parallela. 10-8 L’attacco di Courtney viene tenuta dalla difesa turca e Karakurt chiude in parallela. Barbolini chiama il timeout. 10-7 Errore di Courtney in parallela. 10-6 Karakurt si rifà subito con un diagonale fortissimo. 10-5 Invasione di Karakurt! 9-5 Capolavoro di ...

