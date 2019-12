LIVE Novara-VakifBank Istanbul 1-0 | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Errore al servizio di Gabi. 2-2 Sansonna difende in maniera strepitosa, peccato che Vasileva appoggia il pallonetto in rete. 2-1 Haak tira fortissimo con palla staccata da rete ma finisce out. 1-1 La difesa turca impressionante in questo scambio ma alla fine Brakocevic sfonda le mani del muro. 0-1 Subito muro di Haak su Courtney. SI RIPARTE! Al servizio le turche. 10.28 Grandissimo primo set di: difesa attentissima e attacco preciso. Unica nota stonata la prestazione di Vasileva per adesso sotto tono. 25-21 COURTNEY!!!!! Mani fuori che vale il primo set per. 24-21 Hancock mette in crisi la difesa avversaria manon sfrutta l’occasione, Ylmaz forza e la mette giù. 24-20 ACEEEEEEEEEE HANCOCK!!!!!!!!!! Incredibile turno al servizio della palleggiatrice di! 23-20 Gabi attacca in diagonale ma la palla si ferma in ...

