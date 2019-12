LIVE Novara-VakifBank Istanbul 1-0 | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-8 Lungo l’attacco in parallela di Brakocevic. 10-7 Bolide di Gunes. 10-6 MUROOO HANCOCKKKK!!!! Un Guidetti furioso chiama il timeout. 9-6 Diagonale vincente di Haak. 9-5 Vasileva difende male e attacca peggio, per fortunata Ismailoglu attacca out. 8-5 Buon primo tempo di Rasic. 8-4 ACEEEEEEEE BRAKOVECIC!!!!! 7-4 Primo tempo di Chirichella!!! 6-4 Haak attacca lunghissimo, la palla viene chiamata out ma il video check mostra che la sfera a baciato la linea di fondo campo. 6-3 In difficoltà le turche in difesa, per Brakocevic è un gioco da ragazzi mettere giù senza muro. 5-3 ACEEEEEE VELJKOVIC!!! La palla tocca il nastro e termina giù. 4-3 Primo tempo di Veljkovic che la mette giù! 3-3 Le piemontesi tengono ancora in ricezione ma Veljkovic spara fuori. 3-2 Errore al servizio di Gabi. 2-2 Sansonna difende in maniera strepitosa, peccato che ...

fenomenogabry : RT @LegaVolleyFem: ?????????????? #MondialeperClub: doppietta italiana nella 1^ giornata di gare. L' @ImocoVolley batte l' #Eczacibasi 3-1. Impres… - Leti_CC10_MB89 : RT @LegaVolleyFem: ?????????????? #MondialeperClub: doppietta italiana nella 1^ giornata di gare. L' @ImocoVolley batte l' #Eczacibasi 3-1. Impres… - SnezanaMedojev2 : RT @LegaVolleyFem: ?????????????? #MondialeperClub: doppietta italiana nella 1^ giornata di gare. L' @ImocoVolley batte l' #Eczacibasi 3-1. Impres… -