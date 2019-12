LIVE Civitanova-Zenit Kazan | Mondiale per club volley in DIRETTA | si parte a Betim | Lube

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Subito in rete il servizio di Ngapeth. 0-0 SI! 22:00 Loschiera invece: Sokolov, Ngapeth, Mikhailov, Butko, Volvich, Kononov e Gov. 21:58 Questo il sestetto titolare della: Bruninho al palleggio, Rychlicki opposto, Leal e Juantorena di banda, Bieniek e Simon al centro con Balaso libero. 21:55 Sokolov sarà il grande ex dell’incontro, ci si aspetta molto da lui, Earvin Ngapeth e Maxim Mikhaulov, che nelle giornate precedenti non hanno brillato 21:52 Lovenderà cara la pelle, avrà infatti ancora il dente avvelenato dalla finale della Champions League dello scorso anno, quandoaveva strapazzato la compagine 3-0 la corazzata russa. 21:49 Laquesta sera dovrà vedersela con i campioni russi, alla formazione di coach De Giorgi basterà conquistare un set per concludere il girone in prima ...

