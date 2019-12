LIVE Civitanova-Zenit Kazan 25-12 | Mondiale per club volley in DIRETTA | marchigiani sugli

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Pipe di Kovar e subito break in apertura! 3-2 Male dai nove metri Sokolov. 2-2 Parallela imprendibile di Sokolov, Marchisio non può nulla. 2-1 Ottimo primo tempo di Diamantini. 1-0 La Lube, sicura del primo posto nel girone, ha schierato la seconda squadra in campo. 25-12 Surmachevskiy sparacchia fuori da seconda linea.strapazza gli avversari e si porta in vantaggio di un set. 24-11 Jauntorena regala 13 set-point ai suoi. 23-11 Si fa sentire anche Simon al centro. 22-11 Bene Surmachevskiy, che sfrutta il muro scomposto di Bruno. 22-10 Mani-out di Osmany, che si conferma giocatore di grande consistenza. 21-10 Pipe di Voronkov, che adesso prova a mettersi la squadra sulle spalle. 21-9 Si sblocca locon un attacco da posto due di Voronkov. 21-8 La Lube questa sera sembra un orchestra, non c’è nulla fuori posto. 20-8 ...

