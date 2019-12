LIVE Civitanova-Zenit Kazan 2-2 | Mondiale per club volley in DIRETTA | i russi risorgono e

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Si rifa subito l’opposto bulgaro. 5-5 Murone di Anzani su Sokolov, si ritorna in parità. 4-5 Ottima pipe di Kovar, andiamo! 3-5 Sokolov trova le mani del muro di Diamantini, break per lo3-4 Parallela out di Massari, peccato perchè l’idea era giusta. 3-3 Sokolov risponde con la stessa moneta. 3-2 Mani-out di Rychlicki da posto quattro. 2-2 Primo tempo di Samuelenko. 2-1 Cerca le mani del muro Ngapeth, ma la palla finiscemente fuori. 1-1 Pallonetto intelligente di Rychlicki. 0-1 Si riparte con un errore in attacco di Kovar. 20-25 Butko porta la partita al tie-break. 20-24 Non passa la pipe di Kovar, Lube oltremodo fallosa in questa fase, D’hulst poco lucido in regia. 20-23 Muro a uno di Ngapeth su Rychlicki. 20-22 Mani-out di Sokolov, ma difesa pazzesca di Golubev. 20-21 Quarto punto consecutivo di Maxim. 19-20 ...

