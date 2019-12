LIVE Civitanova-Zenit Kazan 2-1 | Mondiale per club volley in DIRETTA | i russi accorciano

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Si riparte con un mani-out di Sokolov da posto 4. 12-25 Sbgalia Anzani, si va al quarto set. 12-24 Muro di Ngapeth su Rychlicki, 12 set-point. 12-23 Passa Sokolov, aperto il muro di Anzani e Massari. 12-22 Questa volta è Ngapeth a sfruttare l’errore in ricezione di Kovar. 12-21 Ace per il neo-entrato Surmachevskiy. 12-20 Samuelenko sfrutta l’imprecisione in ricezione di Kovar. 12-19 Non passa la battuta dell’opposto lussemburghese. 12-18 Parallela-punto per Rychlicki. 11-18 Muro di Volvich su Massari, che adesso sta faticando molto. 11-17 Mani-out d’esperienza per Mikhailov, che sistema una palla difficile. 11-16 Murone di Anzani su Volvich! 10-16 L’errore al servizio di Mikhailov sblocca. 9-16 Sokolov passa in mezzo al muro, blackout per i marchigiani. 9-15 Cade nelle grinfie del muro anche Massari, ...

