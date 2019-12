LIVE Civitanova-Zenit Kazan 2-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | la squadra “B”

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 In rete la battuta di Sokolov. 3-4 Volvich risponde presente dall’altra parte. 3-3 Ancora Diamantini, ottima l’intesa con D’Hults 2-3 Primo tempo di Diamantini. 1-3 Diagonale nei tre metri di Sokolov, che sembrerebbe essere entrato in campo con il piede giusto. 1-2 Rychlicki rende vana una difesa pazzesca di Ngapeth. 0-2 Muro di Sokolov su Kovar. 0-1 Il terzo parziale si apre con mani-out di Mikhailov. 23:06 Nonostante Fefè De Giorgi abbia schierato in campo la formazione B,continua a non esprimere il proprio miglior gioco. 25-23 Sokolov sbaglia la battuta e la Lube, nonostante laB, vola sul 2-0. 24-23 Passa Mikhailov, ma alzata ad una mano pazzesca di Butko, resta un set-point. 24-22 Rychlicki regala due set-point alla Lube. 23-22 Mani-out di Mikhailov su Diamantini. 23-21 Di rabbia Ngapeth da seconda ...

