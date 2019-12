LIVE Civitanova-Zenit Kazan 14-8 | Mondiale per club volley in DIRETTA | super Lube al

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-8 ACE DI LEAL,VOLA SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO! 13-8 Ancora un errore dai nove metri, questa volta di Sokolov. 12-8 Mani-out di Mikhailov, che sembrerebbe essere entrato bene in partita. 12-7 Errore fotocopia di Kononov. 11-7 In rete la battuta di Simon. 10-6 Entra a referto anche Ngapeth. 10-5 Muro a tetto di Simon su Kononov! 9-5 Parallela interna di Rychlicki, due su due in attacco. 8-5 Ci prova in difesa Bruno, ma la palla non riesce a tornare nella metà-campo dello. 8-4 Pipe paurosa di Leal, che porta i suoi a +4, Inizio! 7-4 Juantorena passa in mezzo alle mani di Mikhailov da posto quattro. 6-4 Finisce qui la serie al servizio del centrale polacco. 6-3 Ace di Bieniek e lascappa subito via! 5-3 Si sblocca anche Rychlicki da seconda linea. 4-3 Parallela paurosa di Sokolov, ma gran palleggio dietro di ...

