LIVE Biathlon | Individuale 15 km femminile Oestersund 2019 in DIRETTA | Wierer ribalta

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Vittozzi epotrebbero giocarsi anche il podio o qualcosa di più nell’ultimo giro. 17.10 E’ dietro!resta in testa! VITTOZZI CON LO ZERO!!!!!!! La sappadina è però dietro acon un errore in meno. 17.09 Lotta sul filo del centesimo tra Hojnisz enegli ultimissimi metri! 17.08 TRE ERRORI PER LA SVIZZERA!! Ora c’è Simon da tenere d’occhio. La Francia può ripetersi! 17.06 Tandrevold ne manca uno al quarto. Arriva Haecki per la vittoria. 17.05all’arrivo con 51″8 su Preuss, Roeiseland a 1’26 con due errori in più. 17.04vola e guadagna anche su Roeiseland nell’ultimo giro. UNA FORMA STELLARE. 17.03 Altro zero per Simon! Impressionante la francese che è a soli 7 secondi da Haecki. 17.02 Vittozzi con lo zero a terra ma il passo sugli sci è meno incisivo ...

