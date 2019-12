LIVE Biathlon | Individuale 15 km femminile Oestersund 2019 in DIRETTA | Oeberg sfida le

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 Doppio zero per entrambe, Preuss esce dalla prima serie con 29.9 di vantaggio! 16.30 Preuss ha ripreso Vitkova in un giro! Sono insieme al poligono! 16.29 Partita, la grande favorita probabilmente insieme a Vittozzi. 16.28 Eckhoff passa con soli 4 secondi sulla tedesca, poi Roeiseland fa meglio dell’amica di 1 secondo e mezzo. Incoraggiante davvero l’avvio della teutonica. 16.26 E’ una Preuss deluxe quella di questo avvio di stagione. Oppure è una Vitkova che continua a fare enorme fatica. Dopo 1.5 km ci sono già 13″8 tra le due. 16.25 Attendiamo i primi riscontri, intanto è partita anche la russa Mironova e tra pochi istanti toccherà a Dorothea. 16.24 Eckhoff e Roeiseland sul tracciato. 16.22 Le condizioni sono davvero buone, il poligono non è dei più complicati. Questo in linea di massima potrebbe ...

zazoomnews : LIVE Biathlon Individuale 15 km femminile Oestersund 2019 in DIRETTA: Dorothea Wierer per il bis Lisa Vittozzi per… - zazoomblog : LIVE Biathlon Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA: Fourcade è tornato imperatore. La Francia scrive la sto… - zazoomnews : LIVE Biathlon Individuale 20 km Oestersund 2019 in DIRETTA: Fourcade è tornato. La Francia scrive la storia monopol… -