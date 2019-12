today

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dopo aver letto la proposta di ArcelorMittal, i sindacati Fim Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero di tutti i...

HuffPostItalia : Per questa Italia ferma, impaurita e fragile, il nostro piano 'Italia semplice' - Today_it : L'Italia si ferma per crisi: ex Ilva e non solo, lavoratori in piazza - Anaclet70799301 : @Nyla_1234 La ferma volontà di distruggere il nostro paese creando fra poco 60 mil di miserabili continuando a far… -