L’ironia di Alena Seredova e Bianca Atzei | «Giuro che non sono sulle punte»

vanityfair

(Di giovedì 5 dicembre 2019)a Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa MilanoIl gigante e la bambina, verrebbe da dire. Potrebbe essere il titolo ironico dell’incontro tra, un metro e 81 a dar retta a Wikipedia, e, circa un metro e 64, a cui vanno aggiunti rispettivamente i tacchi. Il risultato è stato un abbraccio tutto da ridere per le due donne, ospiti dello stesso evento milanese. Le due siincontrare al photocall e non silasciate scappare l’occasione per un siparietto divertente. L’istantanea del momento poi è stata condivisa da entrambe via Instagram, diventando immediatamente virale. «che nonsulla punta dei piedi», ha aggiunto, divertita, l’ex modella ...