“L’Iran sposta i missili” | Trump minaccia un nuovo assedio

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Manovre di una guerra che già, nei meandri dei piani difensivi di entrambe le parti, si è pronti a combattere. È questo quello che sta emergendo in medio oriente, soprattutto nel martoriato Iraq: il paese, alle prese in questi giorni con le proteste anti governative a sud e con i tentativi di ritorno dell’Isis a nord, è anche scenario delle mosse che Stati Uniti ed Iran stanno sperimentando nelle ultime settimane e che potrebbero portare all’aumento delle tensioni. Le preoccupazioni Usa Washington e Teheran in medio oriente stanno entrambi utilizzando una reciproca “marcatura ad uomo“, per usare il gergo calcistico. Nei giorni scorsi il New York Times ha parlato per la prima volta di un dispiegamento di missili balistici a corto raggio da parte iraniana. Movimenti che sarebbero stati captati dall’intelligence Usa operante in Iraq e che alla Cnn un ...