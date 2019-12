L' impeachment per Trump va avanti Melania indignata per battuta sul figlio Barron

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Donalddeve essere messo in stato di accusa”: non hanno alcun dubbio i tre autorevoli costituzionalisti chiamati a testimoniare dai democratici nella prima, infuocata udienza della commissione Giustizia della Camera, incaricata di proseguire l’indagine die di redigere gli articoli da contestare dopo il primo sì della commissione Intelligence, anch’essa controllata dai dem: il rapporto che accusa il presidente di ostruzione della giustizia e abuso di potere per aver “sollecitato l’interferenza di un governo straniero, quello dell’Ucraina, per trarre vantaggio nella sua rielezione”, mettendo così “i suoi interessi politici e personali al di sopra di quelli degli Stati Uniti”. Si tratta delle pressioni su Kiev affinché indagasse sul suo rivale nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden e su suo ...

