«L' Immortale» | tutto sul film di Ciro di «Gomorra»

gqitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) È una scommessa vinta, quella de L', il progetto crossmediale che porta al cinemadi Marzio diin uninteramente dedicato al personaggio interpretato da Marco D'Amore. Dire interpretato, forse, è ormai poco, dal momento che D'Amore, che si è già cimentato con la regia di un paio di episodi della quarta stagione della serie cult, è il deus ex machina de L'. Non poteva che essere lui, a sviluppare il progetto e a dirigerne il, lui che, giustamente, considera il "suo"un cattivo shakespeariano. L'Oltre alla complessità del personaggio, la grandiosità del progetto consiste nella sua stessa essenza: una origin story e, nel contempo, uno spin-off che faccia da ponte con la serie, un prequel per la quinta stagione di, attualmente in lavorazione. La narrazione de ...

cinefilosit : L'Immortale, recensione del film di e con Marco D'Amore #ILoveCInefilos - UgoBaroni : RT @faber_samir: @Dida_ti Sentiva tutto il tormento .. l’imbarazzo di dover nascondere il loro amore, mentre la loro passione era così gran… - silstro2000 : RT @mignoloeprof: Italia che hai portato il verbo della civiltà in tutto il mondo susciti stima ed invidie. Italia tradita dai suoi figli e… -