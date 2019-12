' L' Immortale' | da oggi giovedì 5 dicembre al cinema l' atteso spin-off di ' Gomorra'

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Debuttaarriva al"L'", l'film di e con Marco D'Amore. La pellicola è un vero e proprio-off della celebre serie tv "", di cui "l'" Ciro Di Marzio è stato protagonista nelle prime 3 stagioni. Il personaggio è poi uscito di scena nel finale della terza stagione, quando Genny Savastano è stato costretto a sparargli. Ciro vive, ma la sua casa è altrove Quella che apparentemente era una morte definitiva, che aveva lasciato sconvolti i numerosi fan della serie, si rivela invece essere l'ennesimo colpo di scena della serie. "L'" infatti racconta di come Ciro, nonostante colpito dallo sparo di Genny e gettato nel golfo, riesca ancora una volta a sopravvivere. Dopo essere scampato alla morte ancora una volta, Ciro sa che Napoli non è più un posto sicuro per lui e vola a Riga, Lettonia. Qui il protagonista si rimetterà ...

