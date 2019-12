notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il nome del cantanteè sempre – e da sempre – seguito da un alone di mistero ed è stato così anche questa volta. Giovedì 5 Dicembre ha fatto consegnare dei cartoni della pizza ad alcune testate giornalistiche, con sopra riportati dei numeri romani, l’inconfondibile rosa e la scritta “”. Sarà forse un nuovodi, un? L’o è 25 Aprile,e il mittente del messaggio è sicuramente. Il rebus purtroppo non lascia intendere altro, ma l’idea comune, e in poco tempo diffusa, è quella del suo ritorno sul palco nel 2020, proprio come farà il rapper J-Ax. Oppure potrebbe star cercano di annunciarci la riapertura del pop store che l’anno scorso ha visto invadere i Navigli. E se invece si stesse buttando nel settore della ristorazione con unaria? Insomma, nulla di ...

notizieit : Liberato in concerto a Milano? Gli indizi spediti con le pizze - EndCent : Liberato, concerto a Milano annunciato con una pizza - sutolflower : Secondo me è un concerto E quanto sarebbe epico andare ad un concerto di Liberato il giorno della liberazione? -