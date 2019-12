L' ex Juventus Allegri possibile candidato alla sostituzione di Ancelotti al Napoli

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La Serie A sta confermando la forza di Inter e, rispettivamente prima e seconda in classifica. Assente inaspettatocorsa per il titolo, almeno fino ad adesso, è ildi Carlo, che sta facendo molta fatica nel campionato italiano, mentre in Champions League gli basterebbe non perdere contro il Genk al San Paolo nell'ultima partita del girone per poter passare agli ottavi di finale della massima competizione europea. Il ritiro imposto dsocietà e disertato dai giocatori delqualche settimana fa ancora pesa e sembra aver creato anche delle divergenze fra proprietà e. La sconfitta interna contro il Bologna ha portato inevitabilmente la squadra in ritiro su decisione del tecnico emiliano, ma restano i dubbi sulla permanenza del tecnico ex Milan anche la prossima stagione. Come scrive il noto giornale sportivo romano Il Corriere dello Sport, ...

