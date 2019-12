Lega Dem | il nuovo coordinatore di Salerno si è candidato con Cuomo del Pd

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiDi Carlo Tarallo Napoli – Ilprovinciale didella, Nicholas Esposito, attualeregionale per la Campania dei giovani del Carroccio, si ènemmeno due anni fa nella sua città, Portici, a sostegno dela sindaco (poi eletto) del Pd, l’ex senatore Vincenzo. Salviniano doc, il buon Esposito, nell’imminenza delle europee dello scorso maggio, ha attaccato i manifesti del partito di Salvini, e ha pubblicato sui social la foto d’ordinanza. Un nostro lettore alcune settimane fa ci ha segnalato una foto, di appena due anni fa: estate 2017, Esposito, già attivista del partito di Salvini, si candidò (non verrà eletto) al consiglio comunale di Portici, in provincia di Napoli. Con la? Macchè: con una lista civica di centrosinistra, i Democratici e popolari, ispirata ...

