Leasys CarCloud - Proposte nuove opzioni di noleggio e la formula Rent&Gift

quattroruote

(Di giovedì 5 dicembre 2019), il servizio di auto in abbonamento della società controllata da FCA Bank, amplia lofferta nel periodo natalizio. A partire da venerdì 6 dicembre saranno disponibili nuovi pacchetti dedicati a privati e liberi professionisti, tanto nella fascia alta del(Alfa Romeo) tanto quella dingresso (Fiat Panda). A queste si aggiunge laRent&Gift (valida fino al 10 gennaio 2020), che permette di affittare lauto attraverso Amazon per una settimana o per un week-end, con formule tagliate sulle esigenze di spostamento vacanziere.Salgono di prezzo le medie, scende il cinquino. La captive del gruppo FCA rimescola le carte nei cloud attivi sino ad oggi:500 prende ora il nome di Metropolis e proporrà solo 500L e 500X (Cross e Wagon), perdendo la Fiat 500, adesso inclusa nelCity insieme a Panda e Panda Cross. Alla ...

QuotidianoMotor : Abbiamo pubblicato un nuovo post! Leasys CarCloud offerte su Amazon Dicembre 2019 - lulopdotcom : #automotive #green #wrap #fiat #alfaromeo #fcabank #fcacorporate #leasyscarcloud Arriva il Natale targato Leasys: n… - ABMnewscom : Arriva il Natale targato Leasys: nuovi CarCloud per Alfa Romeo, Panda e offerte regalo Rent&Gift -