Le previsioni meteo di venerdì 6 dicembre

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ledi– Al Nord nuvole sparse sull’Emilia Romagna e sul Veneto, al Centro addensamenti compatti su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud rovesci sparsi sulla Campania. Ledi– Residui rovesci interesseranno Emilia Romagna e Veneto al Nord, la Toscana al Centro e la Campania al Sud. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Nord – Nuvole sull’Emilia Romagna e sul Veneto, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Addensamenti compatti sull’Emilia Romagna e sul Veneto, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno gli 11 gradi. Centro – Addensamenti compatti e rovesci sulla Toscana, sull’Umbria e sul Lazio Nuvole e rovesci sparsi ...

