Le mamme anti-seggiolini | Fanno male ai nostri bimbi

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nino Materi Secondo le promotrici della raccolta-firme, «i sensori elettromagnetici mettono a rischio la salute dei bebè» All'apparenza le vedi e sembranonormali. Poi cominci ad ascoltare le loro ragioni e capisci che sono troppo avper te, troppo intelligenti per i comuni mortali. Loro, infatti, riescono a vedere «pericoli per la salute» in una legge che noi - da poveri ingenui - pensavamo avesse l'obiettivo opposto: salvare la vita dei bambini, considerato che negli ultimi anni ne sono morti già otto in una maniera tanto assurda quanto evitabile. Parliamo dell'obbligo da parte di chi trasportapiccoli in auto di dotarsi del cosiddetto seggiolino-intelligente; la novità, rispetto al passato, è che i nuovi dispositivi sono dotati di un apposito marchingegno elettronico che avverte il conducente nel caso si dimentichi di avere un baby passeggero a ...

