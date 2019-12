Le lezioni della Cina all’Europa per non diventare cinese

it.insideover

(Di giovedì 5 dicembre 2019) All’inizio di quest’anno l’Unione europea ha definito laun “rivale sistemico”. Lo scorso marzo, prima che Xi Jinping visitasse l’Italia, Bruxelles lanciò un chiaro avvertimento a tutti i Paesi membri Ue, Roma in primis. La Commissione europea chiarì con una comunicazione che gli Stati del blocco che non avessero perseguito un approccio unitario nei confronti di Pechino sarebbero stati rimproverati. Al di là del caso italiano – siamo stati i primi del G7 a firmare un Memorandum d’intesa con il Dragone per partecipare alla Nuova viaSeta – l’Ue temeva e teme tutt’ora che il governopossa mettere in crisi l’intero sistema economico del Vecchio Continente, anche se in buona parte lo ha già fatto nel corso degli ultimi due decenni. Il protezionismo europeo, se così possiamo definirlo, arriva troppo tardi, ...

LegaSalvini : È ora online la nuova Web Edition della Scuola di Formazione Politica Lega! Da oggi potrai seguire tutte le lezioni… - BELwhatslife : RT @GiorgiaMeloni: Inaccettabili dichiarazioni Ambasciata Cinese in Italia sull’iniziativa organizzata in Senato, anche da FDI, con #Joshua… - Auro__Petroni : @IndigoMoon91 So che è un argomento importante, ma quando ho letto “lezioni in privato” ho peccato di malizia. ?? Pe… -