Le classifiche di Spotify 2019 | Ultimo batte tutti in Italia | Señorita il

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Come ogni fine anno è tempo di bilanci. E diha stilato le sue, per mostrare quali sono state le preferenze degli utenti nel, ine nel mondo. Nel nostro paese, la classifica degli uomini più ascoltati vede posizionarsi sul gradino più alto l’artista romano, precedendo Salmo e Sfera Ebbasta. Subito sotto il podio, i rapper Gemitaiz e Madman (autori insieme dell’album Scatola Nera, uscito lo scorso settembre).Tra le artiste più ascoltate introviamo al primo posto la cantante Billie Eilish, seguita dalle nostrane Elisa ed Alessandra Amoroso. Quarto e quinto posto rispettivamente per Ariana Grande e Ana Mena. Tra i singoli più ascoltati spopola la canzone di Coez ”È sempre bello”. Il cantante ha mostrato tutta la sua sorpresa per questo ennesimo successo ...

